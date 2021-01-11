الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة المسار في 4 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أنه تبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في 4 مناطق.

وقال المرور إن عملية الرصد الآلي سوف تبدأ في كل من تبوك – نجران – القصيم – حائل بعد يوم واحد.

ويستهدف الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، حيث يعد عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

وشدد المرور السعودي، في وقت سابق، على قائد المركبة قبل الانتقال من مسار لمسار آخر، أنه يجب التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه للخطر، وإعطاء الإشارة اللازمة قبل بداية الحركة، والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.



