المراعي تشارك في مهرجان الحمضيات الخامس بالحريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت المراعي في مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق والذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، خلال الفترة من 31-12-2020 إلى 09-01-2021 م.

وشهد جناح المراعي إقبالًا كبيرًا من زوار ومرتادي المهرجان حيث توافدوا على جناح الشركة للتعرف على منتجاتها من عصائر الحمضيات كعصير الليمون وعصير البرتقال والكيوي.

وقال عبدالله ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي “ننتج يومياً في المراعي أكثر من 2 مليون عبوة عصير من مختلف النكهات التي تصل إلى 24 نكهة متنوعة.”

وأضاف: “هذا المهرجان، بما يشهده سنويًا من حضور لافت، هو فرصة للمراعي لعرض إنتاجها من العصائر الطبيعية والتي توزع في السوق المحلية وتصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتحظى بحصة سوقية رائدة على المستوى الخليجي”.

ويعدّ مهرجان الحمضيات بالحريق أحد أهم المهرجانات الاقتصادية والسياحية والترفيهية التي تلقى إقبالاً جماهيرياً ويشهد حضوراً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وهذا الكرنفال السنوي يتم فيه عرض منتجات أشجار الحمضيات والنخيل من مزارع محافظة الحريق.

جدير بالذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وتصدّر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل هو الأكبر في الشرق الأوسط.

