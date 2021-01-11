البحرين تلغي فحص كورونا للمسافرين القادمين عبر جسر الملك فهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مملكة البحرين أنه سيتم بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 17 يناير 2021، إلغاء خدمة فحص فايروس كورونا المستجد (PCR) عند الوصول إلى جسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين “بنا”، فقد جاء ذلك بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية، إذ سيستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمضِ عليها 72 ساعة قبل الوصول إلى مملكة البحرين على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفايروس كورونا مثل تطبيق “مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن” وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص (PCR) التي تحتوي على رمز كيو آر (QR code)، وذلك حرصاً على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم.

واستعرض الفريق الوطني الطبي المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بجهود التصدي لفايروس كورونا، وناقش الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، وأكد أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع، منوهاً أن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفايروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فايروس كورونا خلال المراحل المختلفة.



