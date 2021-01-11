الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

الزعاق: اليوم أول موسم الشبط ومدته 26 يوماً.. تزرق الأجساد من البرودة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الاثنين، يوافق أول موسم الشبط وهي ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب).

وأضاف الزعاق، أن بداية الشبط يأتي امتداداً لبرد الأزيرق وهو الذي يُزّرق الأجساد لبرودته.

وتابع خالد الزعاق “ونهايته.. امتداد لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية ومدته (26) يوماً وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش”.

