السعودية | هكذا أنقذ سعودي متسوقين بعد اندلاع النار في "مقود غاز"

شكرا لقرائتكم هكذا أنقذ سعودي متسوقين بعد اندلاع النار في "مقود غاز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ مواطن سعودي المتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء شمال السعودية.

وظهرت في الفيدو لحظة اشتعال موقد نار في يد العامل، في حين كان السوق مكتظا بالمتسوقين، وفي رد فعل سريع قام المواطن هايل مسند دهيمان بالتحرك بشكل عاجل والتقط الموقد المشتعل من يد البائع وخرج به إلى الشارع، قبل أن تلتهم النيران المكان، وتداول نشطاء التواصل وسم #هايل_مسند_دهيمان_الفديد، مشيدين بسرعة بديهته في إنقاذ السوق، وقدموا له الشكر على بطولته.

وسرد هايل دهمان إلى "العربية.نت"، قصة الحادثة التي بدأت خلال زيارته لسوق مركز الدهيمان بالقرب من رفحاء، وقال: "فوجئتُ باشتعال النيران خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظت سرعة اشتعال النيران والتي كادت أن تودي بحياة الأشخاص الموجودين، والذين يتجاوز عددهم 30 فرداً من نساء ورجال وأطفال، جاؤوا لشراء متطلباتهم الشخصية، حينها قررت سريعاً وقمت بحمل الشعلة بعيداً عن السوق والمنازل المحيطة".

وأضاف: "تحملت درجة الحرارة العالية، وأنا أركض بسرعة في اتجاه بعيد للتخلص من شعلة النار، وشكرني الناس في السوق على مساهمتي في إنقاذ حياة الكثيرين".

وختم حديثه: "أي شخص في مكاني كان سيقوم بهذا العمل لإنقاذ حياة الناس، حماية الأرواح واجب إنساني".