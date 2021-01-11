شكرا لمتابعة خبر عن «حماية المستهلك» تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه لتعبئة نموذج إلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت جمعية حماية المستهلك، اليوم الاثنين، جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني التالي: هنا

وأوضحت الجمعية، أنه قد تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية، على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع، انطلاقاً من حرص الجمعية على العناية بحقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف "جمعية حماية المستهلك"، والتي تسعى للعناية بشؤون المستهلك للحفاظ على حقوقه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.