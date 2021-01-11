شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى»: على صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية؛ لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

‏‎وأوضح مجلس الشورى، في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية.

وأشار المجلس، إلى أنه على الصندوق إيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، وتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي ، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.