شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق «توكلنا» يوضح الإجراءات المتبعة عند إلغاء موعد فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، الإجراءات المتبعة عند إلغاء موعد فحص فيروس كورونا.

وذكر التطبيق أنه لا يمكن إلغاء موعد فحص كورونا قبل الموعد بأقل من ستة ساعات، وسيتم إلغاؤه من قِبَلِ وزارة الصحة خلال 24 ساعة من الموعد

وأشار التطبيق إلى أنه بعد الإلغاء يمكنك حجز موعد آخر عند الرغبة بذلك، مؤكدًا على أن كلمة «محصن» لا تظهر إلا بعد تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.