شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

وأكد المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

وأوضح المجلس، أنه على الهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية، والعمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية.

وأشار إلى أنه على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.