شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: أي إحلال للتقنية محل الإنسان سيكون على حساب العمالة الوافدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريّف"، أن أي إحلال للتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي، محل الإنسان، سيكون على حساب العمالة الوافدة في المملكة وليس على حساب العمالة السعودية

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية مع رئيس هيئة السوق المالية عن القطاع الصناعي والإدراج في السوق المالية.

وقال الوزير إن المملكة حريصة ليس فقط على أن تكون مستوردة للتقنية بل أن تكون مصدرة أيضاً لها، مشيراً إلى أن التحدي في العالم حاليا هو القوى العاملة.

وأكد على أن المملكة لن تشعر بتحدي مخاطر إحلال التقنية محل الإنسان، حيث سيكون على حساب العمالة الوافدة وليس العمالة المحلية، مبيناً أن دور المواطن والمواطنة سيكون هو الإبداع والتطوير لهذه الصناعات.