شكرا لمتابعة خبر عن "الحج" تطالب 119 شركة بإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمخالفات كسر التأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعت وزارة الحج والعمرة، 119 شركة عمرة التي لم تراجع نهائيًا أو تستكمل إجراءاتها بإدارة الوافدين بجوازات المنطقة، بالمراجعة إلى إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمخالفات كسر التأشيرة المدونة عليها.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت في وقت سابق بأنه تم إيقاف نحو 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها، وذلك بسبب مخالفات كسر التأشيرة التي تصل قيمة الغرامة الواحدة فيها إلى 25 ألف ريال.

وطالبت الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بالمديرية العامة للجوازات بمعاودة إبلاغ الشركات التي لم تراجع أو تستكمل إجراءاتها بمراجعة إدارة الوافدين.

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