شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي" : صاحب العمل ملزم بالتأمين على أسر العاملين المشمولين في النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وأشار الملس إلى أن أفراد أسرهم المشمولين في النظام هم " الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات الغير متزوجات والغير العاملات" بدون تحدد للعدد مؤكدًا أن صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط.

وعن المجمعات والمستشفيات التي يغطى فيها التأمين، أكد الملجس أنه يمكن التواصل مع شركة التأمين والاستفسار عن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقتكم".