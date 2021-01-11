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استشاري أمراض معدية: طرق الوقاية ومكافحة العدوى والتطعيم لم تتغير مع تحور الفيروس

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد ‏استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان، أمس الأحد، أن طرق الوقاية ومكافحة العدوى والتطعيم لم تتغير مع تحور .

وقال ثامر الخشان، خلال مداخلة له مع قناة "العربية"، أن التحورات ليست بشيء غريب على الفيروسات فجميعها تمر بتحورات، لافتًا إلى أن الأنواع المتحورة أسرع انتشارا وليست أشد مرضا.

وأشار استشاري الأمراض المعدية، إلى أن السلالات المتحورة محصورة في بعض الدول حتى الآن، مؤكدًا أن طريقة الوقاية واحدة من ناحية مكافحة العدوى والتطعيم.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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