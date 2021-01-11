شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: طرق الوقاية ومكافحة العدوى والتطعيم لم تتغير مع تحور الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد ‏استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان، أمس الأحد، أن طرق الوقاية ومكافحة العدوى والتطعيم لم تتغير مع تحور فيروس كورونا المستجد

وقال ثامر الخشان، خلال مداخلة له مع قناة "العربية"، أن التحورات ليست بشيء غريب على الفيروسات فجميعها تمر بتحورات، لافتًا إلى أن الأنواع المتحورة أسرع انتشارا وليست أشد مرضا.

وأشار استشاري الأمراض المعدية، إلى أن السلالات المتحورة محصورة في بعض الدول حتى الآن، مؤكدًا أن طريقة الوقاية واحدة من ناحية مكافحة العدوى والتطعيم.