شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الدفاع: " ذا لا ين " يطوّع التقنية لخدمة المجتمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد على إطلاق مشروع " ذا لاين ".

وقال الأمير خالد: " المشروع الذي رسمه وأطلقه سيدي ولي العهد يؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل " .

وأضاف: " ذا لاين من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات " .

الجدير بالذكر أن ولي العهد، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.