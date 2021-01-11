شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار المعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، أن الأشجار المعمرة في منطقة عسير تعتبر أحد أهم الروافد البيئية والمعالم الهامة للمنطقة مشددا على ضرورة الاهتمام بحمايتها حيث بلغ عددها 200 شجرة.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها هيئة تطوير منطقة عسير بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من القيادات وممثلين الجهات الحكومية وذلك تحت شجرة الرقاع المعمرة بقرية آل سودة بمحافظة تنومة لمناقشة التوصيات الناتجة عن ورشة التعريف بالأشجار المعمرة وكيفية حمايتها والتي احتضنتها إمارة عسير في ال24 من ذي القعدة لعام 1441ه.

وبين أمير منطقة عسير أن اختيار المكان الإقامة هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الهام الذي نوليه لهذا الجانب بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير.

واستعرض سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة الخطة التنفيذية المقترحة لتوصيات ورشة عمل الأشجار المعمرة، فيما تناولت جلسات النقاش الثلاث مناقشة توصيات محور الحماية ومحور التنظيم ومحور التوعية من خلال فريق عمل تشاركن يضم وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرعها في عسير وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير وبإشراف ومشاركة من إمارة المنطقة.

وخلصت نتائج الورشة إلى عرض المخرجات والتي تضمنت 20 توصية موزعة على المحاور الثلاثة لحماية الأشجار وتطبيق الأنظمة والتنسيق والتوعية البيئية للمجتمع مقدمة من الفريق المختص لتضمينها من خلال جدول زمني محدد فن الخطة التنفيذية المعتمدة لحماية الأشجار المعمرة من سمو أمير منطقة عسير .