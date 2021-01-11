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العواد: العمل على استحداث طرق جديدة لحماية الأطفال في العالم الافتراضي

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن أقرت تدابير عدة لحمايتهم من الإيذاء..

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، د. عواد بن صالح العواد، أن السعودية أقرت عددًا من التدابير لإعمال حقوق الطفل في العالم الافتراضي على المستوى الوطني، لحمايته من جميع أشكال الإيذاء، وتصدّرتها مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأشار العواد –خلال ندوة حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي- إلى أن سلامة الأطفال وحمايتهم في العالم الافتراضي، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، قائلًا «نهدف لتسليط الضوء على حماية حقوق الطفل في العالم السيبراني، واستحداث أدوات وطرق جديدة للإبلاغ عن حالات التعديات».
 
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هيئة حقوق الإنسان، حقوق الطفل في العالم الافتراضي، مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني،

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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