«الجوازات» تنبه لاستلام جواز السفر في الفترة المحددة تجنبًا لإلغائه

جددت المديرية العامة للجوازات، تنبيهها، من أن عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة، يؤدي إلى إلغائه وعدم استرداد الرسوم المدفوعة.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر-: «أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».

وأشارت الجوازات، إلى أن المواطن له حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وأن انتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية، موضحة أن رسوم جواز السفر تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، ردًا على استفسار من مواطن، بأن التعليمات ما زالت تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر لدول الخليج العربي.

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