الصحة: لا توجد توصيات بتناول أطعمة معينة عند أخذ لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات طبية بتناول طعام معين قبل أو بعد أخذ لقاح فيروس كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا يوجد توصيات بتناول أي أطعمة قبل أو بعد أخذ اللقاح».

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة، إلى الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح، تشمل: الشعور بالتعب والصداع، وألم في موضع الحقن، وآلام في العضلات والشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

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