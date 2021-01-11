المرور: لا يمكن وضع الأطفال الرُّضَّع في المقعد الأمامي بالمركبة

أوضح المرور السعودي أنه لا يمكن وضع الأطفال الرُّضَّعِ في المقعد الأمامي، حتى في حالة وجود مرافق معهم، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على سؤال مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم».

وتابع المرور قائلًا: «وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».

وقال المواطن في استفساره: «هل وضع الأطفال (الرُّضَّع) في المرتبة الأمامية مع الأم يعد مخالفة».

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