«الشورى» يطالب بالتحقق من المعايير البيئية عند تمويل المشروعات الزراعية

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من صندوق التنمية الزراعية، بالتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية.

وأوضح مجلس الشورى، انه على صندوق التنمية الزراعية، إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

كما طالب صندوق التنمية الزراعية، بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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مجلس الشوى، صندوق التنمية الزراعية، المعايير البيئية في تمويل المشروعات الزراعية،

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