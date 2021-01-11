شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا في بداية تعاملات الأسبوع.



وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والجرامات، كما تتراوح أسعار المصنعية بين 30 و60 جنيها حسب التجار في سوق الصاغة ونوع جرامات المشغولات الذهبية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 925.75 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 810 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 694.25 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر عند مستوى 540 جنيها، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر عند 462.75 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في مصر 1850 دولارا، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 6480 جنيها.

من جهته، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هبوط أسعار الذهب بشكل مفاجئ سيسهم في حدوث رواج والقيام بعرض مشتريات تناسب الجميع وبشكل منخفض نظرا للحالة الاقتصادية للبعض.

وأضاف أن هبوط سعر الملاذ الآمن عالميا، يساعد على رواج المبيعات بشكل مقبول، لكن المبيعات ما زالت متراجعة، كما يأمل أصحاب محال الذهب في استقرار الأسعار بشكل مؤقت، لجذب المشترين بعد انعدام المبيعات، على خلفية انتشار جائحة كورونا، ناصحا باقتناء الذهب تحت أي ظرف.

هبط الذهب، اليوم الإثنين، ليلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وتراجع 0.5% إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي "أيام مجد الذهب ولت. ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ إنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعة فوق 1% مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5% إلى 24.72 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4% إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2397.07 دولار.