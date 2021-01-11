شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية تواصل منحنى الهبوط خلال التعاملات المبكرة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

واصلت أسعار الذهب في السعودية منحنى الهبوط خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين 11 يناير 2021، متأثرة بتسارع نزول الأسعار العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 221.84 ريال (59.16 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وعلى نحو طفيف تراجع الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 194.11 ريال (51.76 دولار)، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 166.38 ريال (44.37 دولار).

وأمس الأحد، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.

والمشروع يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 129.41 ريال (34.51 دولار)، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 110.66 ريال (29.50 دولار).

وبلغ سعر الأوقية 6900 ريالا (1840 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1552.88 ريال (414.10 دولار).

هبط الذهب اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتراجع 0.5% إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي "أيام مجد الذهب ولت. "ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق 1%، مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.