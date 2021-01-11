شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفاعل الأمراء والوزراء مع مشروع "ذا لاين"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير خالد بن سلمان : مشروع رسمه واطلقه سيدي ولي العهد ليؤكد بأننا في قلب المستقبل

• وزير الخارجية : مدينة ذكية تعكس رؤية سيدي ولي العهد وتعيد مفهوم التنمية الحضرية

• وزير الرياضة : مشروع عملاق نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

• وزير التجارة : خلق بيئة حضارية مبتكرة تُمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي

• وزير الصحة : يستشرف مستقبلا مشرقا خالياً من حوادث الطرق والتلوث

• وزير الاستثمار : خطوة رائدة تؤكد للعالم أن لا حدود لطموح المملكة

• تركي آل الشيخ : ولي العهد يصنع الحاضر الجميل والمستقبل المشرق

• العواد : المشروع ثورة حضارية للانسان تضعه أولا

• وزير الشؤون الإسلامية : ستدفع بإتجاه أن تكون المملكة قلب المنطقة النابض اقتصادياً

• وزير الموارد البشرية : ستساهم في توفير 380 ألف فرصة وظيفية

تفاعل الأمراء والوزراء عبر حساباتهم على تويتر ، مع مشروع ذا لاين الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي : بفخر واعتزاز أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد على اطلاق مشروع (ذا لاين). المشروع الذي رسمه واطلقه سيدي ولي العهد ليؤكد بأننا في قلب المستقبل بفعل يسبق القول وعمل يؤكد الحلم والأمل، وهو من المشاريع الكبرى التي تضع الإنسان أولاً وتطوّع التقنية لخدمة المجتمعات.

وقال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إن مدينة "ذا لاين" المليونية، مدينة ذكية تعكس رؤية سيدي ولي العهد -يحفظه الله- وتعيد مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إن إعلان سمو سيدي ولي العهد لمشروع المستقبل "ذا لاين" هو امتداد للخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030..مشروع عملاق نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

وأشار ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف إلى أن مدينة "ذا لاين" تعكس رؤية سمو ولي العهد "يحفظه الله" لمدن المستقبل وخلق بيئة حضارية مبتكرة تُمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي.

وأوضح توفيق الربيعة وزير الصحة إن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقاً خالياً من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع، مضيفا :"ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة".

وقال خالد الفالح وزير الاستثمار : أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بإطلاق مشروع ذا لاين ، فهو خطوة رائدة تؤكد للعالم أن لا حدود لطموح المملكة إلا عنان السماء، وتُرسّخ دور المملكة الريادي في التركيز على تمكين الإنسان من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار

من جانبه قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه :"سيدي انت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق .. سر بنا الى عنان السماء .. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لاحدود لطموحه ولاسقف لاحلامه".

وقال عواد بن صالح العواد ، رئيس هيئة حقوق الإنسان إن مشروع ذا لاين في نيوم، الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد يؤكد اهتمام المملكة بالإنسان، وأنه الموضوع الرئيس للتنمية، ويعد المشروع ثورة حضارية للانسان تضعه أولا.

وقال د.عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد : سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يُهدي السُعوديين هذه الليلة حُلماً جديداً، ويُعلن البدء في تأسيس ذا لاين أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم، ستوفر مئات الآلاف من فُرص العمل، وستدفع بإتجاه أن تكون المملكة قلب المنطقة النابض اقتصادياً بإذن الله .

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي :" يسابق وطننا المستقبل بفكر وطموحات مهندس الرؤية سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه-، ستكون المدينة المليونية مشروع ذا لاين نموذجاً مثالياً لما يجب أن تكون عليه المجتمعات لحماية الإنسان والتعايش مع الطبيعة وستساهم في توفير 380 ألف فرصة وظيفية.