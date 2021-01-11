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أسعار النفط تهبط بنسبة 1.5%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

أسعار النفط تهبط بنسبة 1.5%

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الاثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 55.1 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار النفط “خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي)” لأقرب استحقاق، بنحو 1.05 في المائة لتتداول عند 51.7 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار نسبياW في الآونة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس ، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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