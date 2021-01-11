5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر “أبشر”

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أوضحت وزارة الداخلية اليوم الأحد خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق ” أبشر ” ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- تحميل تطبيق ” أبشر أفراد ” . 2- تسجيل الدخول لحسابك في ” أبشر أفراد ” . 3- اختيار ” خدماتي ” . 4- اختيار ” تحميل الهوية الرقمية ” . 5- الإطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد ” تحميل الهوية الوطنية ” . Source slaati





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