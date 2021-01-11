شاهد.. شاب ينقذ مواطن بعد اشتعال النيران بشكل مفاجئ

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رصد مقطع فيديو متداول، لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في أحد المواطنين أمام ” الكاشير ” بالسوق التجاري في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء.

وبدا في الفيديو المتداول، مواطن يدعى هايل مسند دهيمان، يتحرك بشكل عاجل ويأخذ النيران المشتعلة من يد المواطن وخرج بها إلى الشارع، قبل أن تلتهم في البضاعة والمتسوقين.

ورصد المقطع، لحظة إنقاذ مواطن أحد الأسواق التجارية من كارثة في محافظة رفحاء.

Source slaati

