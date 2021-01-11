البحرين تلغي فحص “بي سي آر” بجسر الملك فهد للمُسافرين القادمين إليها

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أعلن الفريق الوطني الطبي بمملكة البحرين، إلغاء خدمة فحص فيروس “كورونا” الـ(PCR) عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المُسافرين القادمين إلى البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وكشف الفريق الطبي عن استمرار قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمضي عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرين، على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس “كورونا” مثل تطبيق “مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن”.

ولفت إلى أنه يمكن أيضاً إبراز الشهادات المطبوعة لفحص (PCR) التي تحتوي على رمز كيو آر (QR code)، مشدداً على أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.

Source akhbaar24.argaam

