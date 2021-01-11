شاهد.. عمالة مخالفة يحوّلون منازل مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل بالرياض

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نفّذت أمانة منطقة الرياض، أمس (الأحد)، حملة ميدانية على المستودعات المخالفة داخل الأحياء الشعبية، بمشاركة الجهات الأمنية ورجال الدفاع المدني.

وضبطت الأمانة عددًا من الوافدين المخالفين، لتحويلهم منازل شعبية مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة.

ووثّق مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع الذي جرى إغلاقه ومصادرة البضائع، والمواد المستخدمة في إعادة التصنيع في المنازل الشعبية وغير المرخصة.

Source akhbaar24.argaam

