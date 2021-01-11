أشعله في غرفته ونام.. فحم تدفئة يتسبب في وفاة وافد في شقراء

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فارق وافد من الجنسية الهندية الحياة بسبب غاز أول أكسيد الكربون، بعد إشعاله فحماً للتدفئة ونومه داخل غرفته في سطح إحدى البنايات.
وكان الوافد اعتاد على الصلاة في مسجد حي المطار شمال محافظة شقراء، وبعد غيابه لمدة 3 أيام تم إبلاغ الجهات الأمنية.
وتوجهت الجهات المختصة لغرفة الوافد، بحسب صحيفة “سبق”، ليتبين أنها مغلقة وتنبعث منها روائح كريهة، وبعد فتح الباب وجد العامل فارق الحياة، وهو نائم على فراشه بشكل طبيعي.
واتضح وجود فحم للتدفئة بجوار الجثة وقد أصبح رماداً بعدما قضى على الأكسجين في الغرفة، وسبب اختناقاً للوافد.
من جانبه، حذر الدفاع المدني في محافظة شقراء من استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة في الأماكن المغلقة دون تهوية المكان.
وأشار إلى أنه عند إشعال الفحم ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون وإذا استنشقه الإنسان يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى خمول وتثاقل يعجز فيه الشخص عن القيام أو الوقوف أو حتى طلب الاستغاثة وقد يسقط ميتاً خلال 2-3 دقائق لا قدر الله.
Source akhbaar24.argaam
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