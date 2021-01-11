شاهد.. سائق ينجو بمركبته بأعجوبة بعدما جرفها السيل بحائل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد سيارة استطاع النجاة من سيول حائل خلال الساعات القليلة الماضية. وأظهر المقطع معاناة قائد السيارة في توجيهها وسط موجات مياه السيول المتلاحقة، التي كادت تجرف السيارة بعيدًا. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو لمشاهد السيول التي شهدتها حائل بالأمس. Source akhbaar24.argaam





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