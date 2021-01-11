ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور إيرلندا وأوكرانيا وبولندا

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أوقفت الأردن اليوم استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا، بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في تلك الدول.

وأوضحت الزراعة الأردنية في بيان، أن وقف الاستيراد من تلك الدول سيمتد حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد. Source almnatiq





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