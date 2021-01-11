اليوم.. مشعل بن ماجد يشهد توقيع اتفاقيات تعاون داعمة لتوطين الوظائف

يشهد الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، اليوم الإثنين، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية الداعمة لدور البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف (توطين) بمحافظة جدة في مرحلته الثالثة تحت شعار (التجارة الرقمية) .

وأوضح المسؤول التنفيذي عن البرنامج بجامعة جدة الدكتور إياد الأحمدي، أنه سيتم توقيع أربع اتفاقيات ستكون الأولى مع بنك التنمية الاجتماعية الذي سيقدم من جانبه خدمات وحلول تمويلية وخدمات غير مالية، ومنها الدعم التمويلي للمشاريع الريادية لخريجي برنامج (توطين 3 )، وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وتحديداً في مجالي التدريب والاستشارات.

كما سيتم توقيع اتفاقيات مع كل من باب رزق جميل، وعيادات الأعمال، وصندوق الاستثمارات والتنمية المستدامة بجامعة جدة، التي ستسهم من جانبها في تحديد فرص ريادة الأعمال، ودراسة البرامج المناسبة للملتحقين بالبرنامج، ودعم المشاريع الريادية من خلال حاضنات الأعمال، والمشاركة في اللجان المشكلة التي تقوم باختيار المشاريع الريادية.

يذكر أن برنامج تدريب الوظائف بمحافظة جدة، انطلق في مرحلته الأولى عام 1440هـ، برؤية من سمو محافظ جدة، كأول مشروع متكامل لتأهيل وتدريب الشباب والشابات، وتأمين عدد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاع الخاص وفي عدد من المجالات، وذلك بالتعاون مع جامعة جدة كشريك تنفيذي أساسي، وكل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة جدة .