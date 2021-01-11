أمير تبوك يشكر القيادة على انطلاق «ذا لاين» بـ«نيوم»

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن انطلاق مدينة" ذا لاين" في نيوم.

وقال في برقيتين رفعهما: "إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم -حفظكم الله- على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية".

وأضاف: "إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع "ذا لاين"، فإنهم يتعاهدون أن يكونون على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.