«الحصيني» يتوقع غدًا موجة باردة شبه قوية على الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة باردة على الرياض، غدًا الثلاثاء، تصل فيها درجة الحرارة الصغرى بين «2 - 6» درجات مئوية.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع موجة برد شبه قوية، تستمر ثلاثة أيام، مضيفًا أنها أقوى موجة برد تؤثر على منطقة الرياض منذ دخول شتاء هذا العام 1442هـ.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع ان تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين «2 – 6» درجات مئوية، مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدن الرياض، موضحًا أن باقي مناطق المملكة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في الشتاء.

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