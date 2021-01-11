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السعودية | 21219 مستفيدًا من خدمات عيادات “تطمن” في القنفذة

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 10:31 صباحًا, 11 يناير 2021 م

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قدّمت عيادات “تطمن “في القنفذة خدماتها لـعدد 21219 مستفيدًا وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن .
وتُقدم عيادة “تطمن ” خدماتها من خلال 5 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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