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تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – بدر – خيبر – ينبع، تستمر حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).