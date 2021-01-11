موانئ تطلق مبادرة مع عدة شركات عاملة بميناء جدة لتوطين وظائفها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوطين وظائف عدد من الشركات العاملة بموانئ المملكة.

وأوضحت الهيئة أن البداية ستكون بأربع شركات بميناء جدة الإسلامي، تشمل شركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة منصور المساعد للتجارة والمقاولات، وذلك لتوطين 23 مجالاً وظيفياً في التخصصات التشغيلية.

وأوضحت موانئ، في بيان لها، أن المبادرة تستهدف توطين أكثر من 300 وظيفة خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً في عام 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب، وتمكين الشباب والفتيات السعوديين في سوق العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسية لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال.

وكانت وزارة الموارد البشرية وقعت مذكرة تعاون مع هيئة الموانئ تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

