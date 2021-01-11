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شكرا لقرائتكم أمريكا تصنف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11
وندد وزير الخارجية الأمريكي بالهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.
أمريكا تصنف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، بحسب ما نشرت “الفرنسية”.
وقال بومبيو في بيان إن التصنيف يهدف إلى “محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية.
وندد وزير الخارجية الأمريكي بالهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.