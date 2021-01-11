الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين وأسرهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين في النظام.

وأشار المجلس إلى أن أفراد أسرهم المشمولين في النظام هم “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات والغير العاملات” بدون تحدد للعدد مؤكدًا أن صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط.

وعن المجمعات والمستشفيات التي يغطى فيها التأمين، أوضح المجلس رداً على تساؤلات بعض المغردين “أنه يمكن التواصل مع شركة التأمين والاستفسار عن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقتكم”.

