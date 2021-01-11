الحصيني يتوقع أقوى موجة برد في الرياض بدءاً من الغد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد منطقة الرياض أقوى موجة برد لشتاء هذا العام ابتداءً من غد (الثلاثاء)، على أن تستمر ثلاثة أيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة ستتراوح الصغرى فيها بين 2 إلى 6 درجات مئوية، مع فرصة تشكل الصقيع خارج مدن المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق) (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

