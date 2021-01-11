شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للجودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يوم الإثنين 5/‏6 احتفالية تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة، البالغ عددها 27 منشأة وطنية (11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة ومنشأتان خيريتان)، حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

ويقام على هامش الاحتفالية الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي يومي 19 - 20 يناير الجاري.

ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز للمنشآت الوطنية.