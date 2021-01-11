أخبار السعودية اليوم.. «الأحوال المدنية» توضح آلية تفعيل الهوية الرقمية في 5 خطوات.. و«أرامكو» تعلن رفع أسعار البنزين خلال شهر يناير

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين المُحدثة لشهر يناير الجاري؛ موضحة أنه سيبدأ العمل بالأسعار الجديدة ابتداءً من يوم غد الإثنين، وإلى التفاصيل:

ولي العهد يطلق مشروع «ذا لاين» في نيوم

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مشروع «ذا لاين» العملاق، ويعد مشروع ذا لاين في نيوم، نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا ليكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، كما ستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.

10 معلومات عن مشروع «ذا لاين».. ثورة حضارية وتنموية

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مشروع المستقبل مدينة «ذا لاين» في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

الصحة: الإصابة بـ«كورونا» بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.. وارد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الأحد، الموقف بالنسبة لاكتساب عدوى فيروس «كورونا المستجد» بعد تلقي اللقاح، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن اكتساب عدوى «كورونا» بعد يوم أو يومين من التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح أمر وارد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية قبل وبين وبعد الجرعتين، كما أشار إلى، أن معظم التحورات في الفيروسات تؤدي إلى ضعفها، مؤكدة أن تحورات كورونا لا تؤثر في فعالية اللقاحات.

إنفوجراف.. 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات للأفراد والمؤسسات بشكل إلكتروني، أحدثها الهوية الرقمية، التي وفرتها الوزارة عبر تطبيق «أبشر أفراد» التابع للوزارة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مركز المعلومات الوطني، ويتسنى للمواطنين والمقيمين تفعيل الهوية الرقمية التي تمت إتاحتها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ووكالة الأحوال المدنية، بالخطوات التالية (تحميل تطبيق أبشر أفراد - تسجيل الدخول لحسابك في «أبشر أفرد» - اختيار «خدماتي» - اختيار «تحميل الهوية الرقمية» - الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

بالفيديو.. القبض على 8 وافدين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصالات بالرياض

تمكّنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 8 وافدين، سبعة منهم يحملون الجنسية الهندية وآخر من بنجلاديش، وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، إن هؤلاء ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصالات بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مشيرة إلى أنه تم ضبط بحوزتهم عدد 3224 شريحة، و6 أجهزة قارئ بصمة و3 أجهزة كمبيوتر محمول، إضافة إلى 16 جهاز جوال و8 أجهزة شحن اتصال، إضافة إلى مبلغ 4060 ريالًا سعوديًا.

«أرامكو» تعلن رفع أسعار البنزين خلال شهر يناير

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أسعار البنزين المُحدثة لشهر يناير الجاري؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.62 للتر، وسعر بنزين 95 عند 1.75 للتر على أن يبدأ التطبيق، الإثنين، ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

رئيس الأهلي يخرج عن صمته ويرد على «تغريدة كيال»

خرج عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن صمته وقرَّر الرد على طارق كيال، المشرف العام السابق على كرة القدم بقلعة الكؤوس، الذي تقدّم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام القادسية، مساء الجمعة، مشيرًا إلى أنه ما طلبه من طارق كيال هو الاستقالة، وأنه ولا يبحث عن رد عليه، بقدر ما يبحث عن عمل ونتائج إيجابية للفريق داخل الملعب وعلى مستوى العمل الإداري، لافتًا أنه ستكون هناك أخبار مهمة للجمهور الأهلاوي قريبًا.

«سكني» يسلم «الفلل الجاهزة» في 18 مشروعًا خلال ديسمبر 2020

سلّم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عددًا من الفلل الجاهزة في مشاريع الوزارة بمختلف مناطق المملكة ضمن جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات المواطنين السكنية؛ حيث شمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 18 مشروعًا في 10 مناطق، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

١٢٤ حديقة و١٦ واجهة بحرية تستقبل زوار جازان خلال إجازة منتصف العام

تستقبل الواجهات البحرية والحدائق العامة والمنتزهات بمنطقة جازان، هذه الأيام الكثير من الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد عن 3.047.885 مترًا مربعًا، وعدد 16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع، وعدد 130 ملعب كرة قدم، بالإضافة لعديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ليتوافد إليها الاهالي والمقيمين والزوار.

الحصيني يتوقع أمطارًا غزيرة خلال ساعات والموقع الأشد برودة في المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة فجر اليوم الأحد والساعة 7 صباحًا على الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية والشرقية. مشيرا إلى أن أقل درجة حرارة ستكون في عرعر وسبت العلايا بمعدل 4 درجات مئوية.

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