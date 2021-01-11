صديق أحد ضحايا الطائرة الإندونيسية يروي لـ«عاجل» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صاحبه

كشف خالد الجفري، صديق أحد ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صاحبه، الذي تعرف عليه أثناء أداء العمرة.

وقال الجفري في تصريحات لـ«عاجل»: أعمل بالمملكة العربية السعودية، وتعرّفت على صديقي الإندونيسي «ريدا اجزو يامو» في الحرم المكي الشريف.. لقد كان محبًا للخير، محافظًا على أداء صلواته في وقتها.. لم يكن مرتبطًا بزوجة؛ رغم بلوغه سن الـ32 عامًا.. وأهل صديقي يقطنون في «بونتياك».

وعن بدايات التعرف على صديقه الراحل، قال الجفري: لقد تعرفنا على بعض عندما كنت أعمل في الحرم، وبعدها بعامين، وجدته يتصل عليّ تليفونيًا ليبلغني عن حاجته لوكيل في السعودية لتنظيم رحلات عمرة من خلال شركة يمتلكها.. تم الاتفاق على العمل سويًا، وبالفعل ظلت تلك العلاقة قائمة لمدة 3 سنوات.

وتابع الجفري: لقد تحدثنا سويًا قبل يومين.. كان يريد أن أذهب معه إلى قريته، لكنني اعتذرت له بسبب انڜغالي في المكتب.. حاول معي مرارًا إلا أنني وجدت صعوبة في ترك أعمالي.. لم أكن أعرف أنها المرة الأخيرة التي نتحدث فيها سويًا.. لقد كتب الله لي عمرًا جديدًا.

يشار إلى أن قائد الجيش الإندونيسي، أكد أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوه.

وكان سلاح الجو الإندونيسي عثر على تسرب نفطي، يزعم أنه من طائرة الركاب المحطمة التابعة لشركة «سريويجايا» للطيران، بجنوب جزيرة «لاكي» بمنطقة «جزر سيريبو» في جاكرتا، طبقًا لما ذكرته وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مساعد رئيس أركان سلاح الجو المارشال هنري الفياندي بقاعدة «حليم بيرداناكوسوما» الجوية، بعد إجراء عملية مراقبة جوية اليوم الأحد: «يمكن أن نرى التباين في الألوان على سطح البحر. أعتقد أنه تسرب نفطي».

وقالت الإدارة الطبية لشرطة جاكرتا إنها حصلت على أكياس من قوارب بحث وإنقاذ، تحتوي على أشياء يعتقد أنها من الطائرة وأشلاء آدمية. وأضاف الجيش أنه ينشر أيضًا عدة سفن حربية ومروحيات للمساعدة في البحث.

وقالت شركة «سريويجايا إير» الإندونيسية للطيران إن الطائرة التابعة لها تأجلت لمدة 30 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصًا في عام 2018 وأثارت غضبًا عالميًّا ضد طائرة بوينج الجديدة «737 ماكس». وفي ديسمبر 2014، سقطت طائرة تابعة لشركة «إير آشيا جروب» في بحر جاوه وعلى متنها 162 شخصًا.