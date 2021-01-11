السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا



سول 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية , أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 69,114 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1,140 حالة وفاة

// انتهى //

07:23ت م

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سول 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية , أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 69,114 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1,140 حالة وفاة// انتهى //07:23ت م0009

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