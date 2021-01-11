السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية , 10003 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و534039 إصابة, فيما وصل مجموع الوفيات إلى 133706 حالة وفاة.

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06:42ت م

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مكسيكو سيتي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية , 10003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و502 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية, اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و534039 إصابة, فيما وصل مجموع الوفيات إلى 133706 حالة وفاة.// انتهى //06:42ت م0008

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