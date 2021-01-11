مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس

الأحد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

05:54ت م

0174



www.spa.gov.sa/2177676 الأحد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس05:54ت م0174

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