البرازيل تسجل 29792 إصابة جديدة بكورونا و469 وفاة



ساو باولو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 29792 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 8.1 مليون , فيما بلغ مجموع الوفيات 203100 حالة وفاة .

// انتهى //

04:41ت م

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ساو باولو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 469 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 8.1 مليون , فيما بلغ مجموع الوفيات 203100 حالة وفاة .// انتهى //04:41ت م0172

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