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البرازيل تسجل 29792 إصابة جديدة بكورونا و469 وفاة

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ساو باولو 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 29792 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 469 حالة وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 8.1 مليون , فيما بلغ مجموع الوفيات 203100 حالة وفاة .
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04:41ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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