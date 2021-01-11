السعودية اليوم / أمانة الجوف : استخدام 7.8 مليون لتر معقمات خلال العام 2020 م وتطهير 3 آلاف من المواقع العامة أسبوعيا



سكاكا 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس

كشفت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة منطقة الجوف عن غسل وتطهير 2930 موقعا، وتطهير 2620 حاوية ومعدة وآلية أسبوعيا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، من خلال 175 كادراً بشريا في الإدارة، تدعمهم 75 من آليات ومعدات الإصحاح البيئي المجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات اللازمة لمباشرة المهام اليومية.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان إنه تم استخدام أكثر من 7.8 مليون لتر من المعقمات والمطهرات في أعمال ومهام الإصحاح البيئي خلال العام المنصرم 2020م.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ خطط وبرامج الإصحاح البيئي المعدة مسبقا، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، ومواجهة تداعيات جائحة

//انتهى//

02:54ت م

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سكاكا 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسكشفت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة منطقة الجوف عن غسل وتطهير 2930 موقعا، وتطهير 2620 حاوية ومعدة وآلية أسبوعيا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، من خلال 175 كادراً بشريا في الإدارة، تدعمهم 75 من آليات ومعدات الإصحاح البيئي المجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات اللازمة لمباشرة المهام اليومية.وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان إنه تم استخدام أكثر من 7.8 مليون لتر من المعقمات والمطهرات في أعمال ومهام الإصحاح البيئي خلال العام المنصرم 2020م.وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ خطط وبرامج الإصحاح البيئي المعدة مسبقا، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.//انتهى//02:54ت م0170

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