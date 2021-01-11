السعودية اليوم / أمطار على محافظة أضم



أضم 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10يناير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أضم، شملت المراكز وبعض القرى والهجر التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:12ت م

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