السعودية اليوم / أمطار على محافظة الليث



الليث 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10يناير 2021 م واس

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد، شملت المراكز والهجر التابعة لها، وامتداد الطريق الدولي الساحلي جدة الليث جازان، سالت على إثرها الأودية والشعاب، و ارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:11ت م

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